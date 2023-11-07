Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:28, 7 ноября 2023Россия

Экс-протодиакон Кураев раскрыл мотив отъезда в Прагу

Экс-протодиакон Кураев назвал мотивом для отъезда в Прагу детство в этом городе

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Лишенный священного сана протодиакон Андрей Кураев раскрыл мотив отъезда из России в Чехию. В беседе с «Фонтанкой» он признался, что Прага — город его детства.

Экс-протодиакон отметил, что затем десятилетия не мог туда выбраться, поскольку был невыездным семинаристом.

«Только в конце девяностых годов появилась возможность побывать в Праге на одной "русскомирской" конференции», — поделился Кураев.

По его словам, все советские люди, которые несколько лет провели в Праге, мечтали туда вернуться. Экс-протодиакон в интервью упомянул, что вариантом для жизни рассматривал Румынию, но все же остановился на Чехии.

С возрастом хочется не новых впечатлений и стран, а стабильности и воспоминаний, подчеркнул Кураев.

До этого он объявил об отъезде из России. Кураев указал, что «откололся» от страны в День народного единства.

Экс-протодиакон был лишен сана в апреле 2023 года. Соответствующий указ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прекратив тем самым действие моратория, действовавшего в отношении Кураева с декабря 2020 года.

В Русской православной церкви (РПЦ) сочли решение Кураева покинуть Россию предсказуемым. Там обратили внимание на то, что в последнее время бывший священнослужитель придерживался «циничной позиции».

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали критической для нацбезопасности зависимость от российского топлива

      Опрос показал рост поддержки США и падение рейтинга Китая в богатых странах

      Россиянин забрал на почте мясорубку с наркотиками и попал под следствие

      Живущая в США блогерша из России назвала минус Лос-Анджелеса

      Nike подал в суд на New Balance и Skechers

      Названа неочевидная опасность отсутствия солнечного света

      Экс-протодиакон Кураев раскрыл мотив отъезда в Прагу

      Россиянин похитил 31 тысячу пар носков на миллионы рублей во время перевозки

      В МОК отреагировали на апелляцию ОКР из-за отстранения

      Банки отметили резкий рост спроса на ипотеку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости