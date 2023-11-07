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19:18, 7 ноября 2023Спорт

Эксперт назвала наиболее эффективные упражнения для идеальной талии

Эксперт Сиверкина назвала скручивания лучшими упражнениями для идеальной талии

Фото: Unsplash

Доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина назвала наиболее эффективные упражнения для идеальной талии. Ее слова приводит Life.ru.

Специалист рассказала, что самыми действенными упражнениями являются скручивания. Она подчеркнула, что помимо тренировок необходимо также придерживаться сбалансированного здорового питания.

Сиверкина рассказала о нескольких вариациях скручиваний, которые помогут лучше проработать зону талии. «Исходное положение — упор лежа на предплечьях, планка. Выполнять 20-30 скручиваний туловища вправо и влево, касаясь тазом пола», — пояснила она.

Еще одно эффективное упражнение, по словам специалиста, скручивания с махами. «Исходное положение — стойка ноги врозь, руки за головой. Махом согнутой правой ногой потянуться к локтю левой руки», — отметила она.

Ранее журналисты Men Today назвали мужчинам способ убрать живот после 40 лет. Они посоветовали включить в программу тренировок берпи, так как это одно из самых эффективных жиросжигающих упражнений.

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      Андрей Стрельцов
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