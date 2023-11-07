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10:29, 7 ноября 2023Забота о себе

Названа неочевидная опасность отсутствия солнечного света

Профессор медицинской школы Фигейро: недостаток солнечного света провоцирует рак

Фото:Unsplash

Длительное отсутствие солнечного света может провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака. Об этой неочевидной опасности долгого нахождения без солнца предупредила профессор Медицинской школы Икана (США) Мариана Фигейро, пишет Insider.

Фигейро, которая много лет изучает воздействие света на здоровье, заявила, что свет солнца играет точно такую же роль, как ежедневная активность, питание, здоровый сон, контроль стресса и общение. При этом наиболее полезным она назвала свет в утренние часы. Фигейро объяснила, что недостаток солнечных лучей в это время приводит к смещению циркадных ритмов, а это, в свою очередь, может ухудшить качество сна и снизить когнитивные функции.

При длительном нарушении иммунная система становится слабее, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения и рака

Мариана Фигейропрофессор в Медицинской школы Икана (США)
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Специалистка подчеркнула, что для поддержания циркадных ритмов важно ежедневно в утренние или дневные часы быть на улице как минимум полчаса-час. Фигейро уточнила, что необязательно ждать солнечной погоды, даже в пасмурные дни пользы от прогулки будет больше, чем от нахождения в помещении.

Ранее сомнолог Роман Бузунов назвал способ корректировать циркадные ритмы. Он посоветовал по утрам включать лампы, имитирующие дневной свет.

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      Екатерина Улитина
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