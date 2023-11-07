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12:52, 7 ноября 2023Интернет и СМИ

Собчак раздела Моргенштерна и потрогала его пресс

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в новом интервью с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр иноагентов) потрогала его пресс и мышцы рук. Запись их беседы доступна на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Моргенштерн в интервью заявил, что тренируется шесть раз в неделю. Собчак в ответ попросила его показать свое тело, на что артист ответил согласием. Телеведущая расстегнула его рубашку, а затем потрогала мышцы рук и пресса. «Не, ну красиво, слушай», — высказалась она о фигуре собеседника. Моргенштерн, в свою очередь, в шутку отметил, что Собчак его раздела.

Рэп-исполнитель также заверил, что не употребляет искусственные добавки для быстрого наращивания мускулатуры. «Такого результата [как у меня] очень легко достичь при регулярных тренировках и хорошем питании. Плюс у меня очень хорошая генетика», — объяснил он.

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Моргенштерн в сентябре объявил о готовности дать новое интервью Собчак после того, как она критически высказалась о его клипе «Черный русский». Артист отметил, что у него будет несколько условий относительно беседы. Журналистка в ответ сообщила, что готова рассмотреть предложение рэп-исполнителя, а также поиронизировала над его словами. Позднее она пообещала размазать Моргенштерна на повторном интервью.

Первое интервью Моргенштерна Собчак вышло осенью 2021 года. Спустя год рэп-исполнитель, говоря об этой беседе, обвинил телеведущую в «мразотности» и заверил, что она умеет профессионально «насиловать мозг». Артист также счел, что Собчак повлияла на то, что он теперь «не может вернуться» в Россию.

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      Олег Давыдов
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