ЦАХАЛ атаковал пост «Хезболлы», чтобы предотвратить угрозу со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пост ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщается в пресс-центре израильской армии.

Главной целью, как утверждают военные Израиля, было «предотвращение угрозы» со стороны Ливана. Больше подробностей о произошедшем не приводится.

При этом в сообщении сказано, что незадолго до этого вблизи границы «террористическая ячейка» из Ливана также пыталась атаковать территории Израиля с помощью противотанковых ракет, однако ее действия не увенчались успехом. ЦАХАЛ предотвратил эту атаку.

В начале ноября ЦАХАЛ заявил об обстреле объектов «Хезболлы» в Ливане. Такие действия были предприняты в ответ на обстрел израильской территории. 1 ноября также Израиль указал, что нанес еще один удар по позициям «Хезболлы».

Помимо этого, в конце октября ливанская группировка «Хезболла» сообщила об обстреле израильской пехоты рядом с границей Ливана. «Хезболла» отмечала, что бойцы движения заметили подразделения израильской пехоты в окрестностях района Аль-Маликия. Тогда же солдаты Израиля были немедленно обстреляны отрядами «Хезболлы».

29 октября стало известно, что правительство Ливана ведет переговоры с лидерами движения «Хезболла», чтобы те не включались в палестино-израильский конфликт. При этом в тот же день Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана. После этого уже был нанесен ответный удар.