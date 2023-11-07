ЦАХАЛ начал вести бои против ХАМАС в центре Газы

Генерал ЦАХАЛ заявил, что израильские войска ведут бои в сердце города Газа

Уже есть данные о том, что израильская армия ведет бои против палестинского движения ХАМАС в городе Газа — самом большом поселении сектора Газы и считающегося его «сердцем». Об этом заявил глава Южного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман, сообщается в пресс-центре армии.

По его словам, в настоящее время бойцы ЦАХАЛ продолжают боевые действия против ХАМАС во многих центрах сектора Газа. «Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа. В сердце террора», — рассказал военачальник.

Ранее стало известно, что высокоточными боеприпасами ЦАХАЛ атаковал стратегические цели ХАМАС в секторе Газа. Незадолго до этого ЦАХАЛ также начал продвигаться к главной больнице сектора Газа Аль-Шифа, под которой, по данным израильской стороны, находится штаб ХАМАС. Тогда же пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил, что во время ночных ударов и операций были уничтожены несколько полевых командиров палестинского движения.

6 ноября исламистское движение ХАМАС сообщило, что за последнее время Армия обороны Израиля сбросила на сектор Газа 35 тысяч тонн взрывчатки. По их данным, такой объем «превосходит применение ядерной бомбы». Подсчеты велись с начала эскалации ближневосточного конфликта, когда 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа впервые обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны начала операцию «Железные мечи». Тогда же Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.