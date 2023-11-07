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18:25, 7 ноября 2023Экономика

Цена на нефть упала ниже 83 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 83 долларов за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Стоимость нефти марки Brent на торгах 7 ноября продолжила уменьшаться, опустившись на лондонской бирже ICE ниже 83 долларов за баррель.

В то же время цена на нефть марки WTI на той же площадке упала до максимальной с конца августа отметки, показав снижение до 78,37 доллара за баррель.

Котировки во вторник снижаются в том числе на фоне отсутствия дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке. По сравнению с концом прошлой недели январские фьючерсы на Brent потеряли почти пять долларов за баррель.

Еще до военных действий между Израилем и группировкой ХАМАС эксперты допускали скорое подорожание барреля самой популярной марки нефти до 100 долларов и выше. После начала столкновений эксперты Bloomberg в случае маловероятной, но крайне опасной прямой войны между Израилем и Ираном ожидают глобальной рецессии и взлета цен на нефть до 150 долларов за баррель.

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      Дмитрий Воронин
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