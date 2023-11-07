В России оценили эффективность применения Ми-26 в зоне СВО

Генерал-лейтенант Горбенко: Ми-26Т2В позволит усилить отдельные участки фронта

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В позволяет неожиданно для противника усиливать отдельные участки фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Эффективность применения российского вертолета оценил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко в беседе с «Известиями».

По его словам, российский вертолет будет переводить личный состав, боеприпасы и технику непосредственно к линии боевого соприкосновения.

«Он может садиться на ограниченные площадки. Все это позволяет быстро усилить тот или иной участок линии боевого соприкосновения, сделать это неожиданно для противника», — объяснил генерал-лейтенант.

Модернизированный Ми-26Т2В совершил первый полет в 2018 году. Усовершенствованная версия получила комплекс бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, позволяющий управлять Ми-26Т2В днем и ночью, а также выполнять автоматический полет по маршруту.

В октябре военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что Ми-26Т2В, который остается самым тяжелым серийным вертолетом в мире, способен взять на борт до 60 десантников.

В том же месяце начальник армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-майор Игорь Романов в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что в 2023 году ВКС получили транспортный вертолет Ми-26Т2В.