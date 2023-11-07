Врач назвал простейший способ избежать травм в спортзале

Врач травматолог-ортопед Максим Саутин рассказал, как избежать травм при занятиях в спортивном зале. Об этом сообщает News.Ru.

Он назвал простейшим, но забытым способом разминку. «Необходимо увеличить приток крови и повысить эластичность мягких тканей перед упражнениями. И чем старше человек, тем важнее становится разогрев», — отметил Саутин.

В пример врач привел икроножные мышцы. По его словам, их недостаточная эластичность может привести к серьезным травмам стопы. «Лечение в таких случаях часто бывает долгим», — отметил Саутин.

Ранее фитнес-тренер Станислав Пахомов назвал способы избежать травм во время выполнения физической работы на даче. По его словам, важно сохранять правильную осанку. «Резкие движения или резкие разгибания могут быть опасными, поэтому необходимо выполнять эти действия медленно и на выдохе», — добавил Пахомов.