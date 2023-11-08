Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:15, 8 ноября 2023Россия

В Совбезе заявили о попытках Киева атаковать три российские атомные станции

Патрушев заявил о попытках Киева атаковать российские атомные электростанции

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Киев пытался атаковать три российские атомные электростанции (АЭС). Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве, пишет ТАСС.

По его словам, из-за отсутствия успехов на поле боя Украина все чаще прибегает к террористическим методам, включая покушения на россиян, а также удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре. «Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС», — сказал Патрушев.

Он напомнил, что 26 октября украинский беспилотник попал в склад с ядерными отходами на территории Курской атомной электростанции.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались атаковать АЭС в Курчатове, которая находится примерно в 110 километрах от границы. 2 ноября стало известно, что сотрудник службы безопасности электростанции во время обхода нашел дрон самолетного типа, начиненный взрывчаткой. Устройство не сдетанировало, поэтому пострадавших и разрушений удалось избежать.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Кроме того, беспилотники дважды атаковали город-спутник Курской АЭС в сентябре. 3 сентября в результате попытки атаки двух беспилотников в Курчатове были повреждены административное здание и жилой дом. 28 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили дрон в пяти километрах от атомной электростанции.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Совбез ООН проведет закрытое заседание по «Северным потокам». Какова позиция России?

      Россиянин забил молотком старшую сестру из-за детских обид

      Назван самый сексуальный мужчина 2023 года

      Привычку устанавливать несколько будильников назвали опасной

      Патрушев обвинил Запад в деградации обстановки на Южном Кавказе

      Врач развеял популярный миф о пневмонии

      Раскрыта сеть по выводу похищенных у российских пенсионеров денег на Украину

      Смертельная авария на МКАД попала на видео

      Раскрыт необычный факт о скаковых лошадях

      Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости