В Совбезе заявили о попытках Киева атаковать три российские атомные станции

Патрушев заявил о попытках Киева атаковать российские атомные электростанции

Киев пытался атаковать три российские атомные электростанции (АЭС). Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве, пишет ТАСС.

По его словам, из-за отсутствия успехов на поле боя Украина все чаще прибегает к террористическим методам, включая покушения на россиян, а также удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре. «Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС», — сказал Патрушев.

Он напомнил, что 26 октября украинский беспилотник попал в склад с ядерными отходами на территории Курской атомной электростанции.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались атаковать АЭС в Курчатове, которая находится примерно в 110 километрах от границы. 2 ноября стало известно, что сотрудник службы безопасности электростанции во время обхода нашел дрон самолетного типа, начиненный взрывчаткой. Устройство не сдетанировало, поэтому пострадавших и разрушений удалось избежать.

Кроме того, беспилотники дважды атаковали город-спутник Курской АЭС в сентябре. 3 сентября в результате попытки атаки двух беспилотников в Курчатове были повреждены административное здание и жилой дом. 28 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили дрон в пяти километрах от атомной электростанции.