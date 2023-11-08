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23:44, 8 ноября 2023Спорт

Иностранный футболист ЦСКА назвал преимущество России над Бразилией

Бразильский футболист ЦСКА Виллиан Роша назвал Москву очень безопасным городом

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Иностранный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша назвал преимущество России над Бразилией. Его слова приводят «Ведомости».

Футболист заявил, что Москва — это очень безопасный город. «Дома после 20:00 мы стараемся не выходить на улицу – легко могут ограбить, и так практически в любом бразильском городе», — рассказал он. Защитник добавил, что везде есть небезопасные места, однако в Бразилии их слишком много.

Защитник подписал контракт с ЦСКА в сентябре 2022 года. Соглашение действует до сезона-2024/2025. Роша известен по выступлениям за португальские «Кова-да-Пиедади» и «Портимоненсе».

В сентябре 2022 года американский баскетболист «Химок» Кей Си Риверс ответил на вопрос о безопасности нахождения в России. Спортсмен заявил, что ему комфортно играть в России на фоне текущей политической ситуации. Он подчеркнул, что не чувствует беспокойства.

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      Анастасия Борисова
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