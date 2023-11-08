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11:55, 8 ноября 2023Экономика

Компании начали судиться со своими директорами из-за налогов

«Ъ»: с 2020 года количество споров бизнеса с директорами увеличилось вдвое

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

С 2020 года по первое полугодие 2023-го в России количество судебных претензий компаний к руководителям из-за налоговых доначислений (недоимки, пени и штрафы) выросло почти вдвое. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование BFL | Арбитраж.ру.

Речь идет о спорах о налоговых потерях компании, которые могут быть взысканы с ее руководителя в пользу юридического лица. Согласно законодательству директор должен добросовестно и разумно действовать в интересах компании, это касается в том числе уплаты налогов. Если организацию привлекают к налоговой ответственности по причине недобросовестного поведения директора, понесенные убытки могут взыскать с него.

Отмечается, что чаще всего требования заявляют компании от лица нового директора (70 процентов случаев). В 30 процентах случаев в суд подают участники организации или акционеры. Чаще всего в судебных спорах участвуют компании, занимающиеся обрабатывающим производством (24 спора), строительством (17), операциями с недвижимым имуществом (12), оптовой и розничной торговлей и ремонтом автотранспорта (10).

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Активный рост судебных разбирательств начался в 2021 году, в 2022-м по сравнению с 2020-м количество споров почти удвоилось. Партнер ProLegals Елена Кравцова связала увеличение числа споров с ростом активности налоговых органов, «в том числе при привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц». Распространению споров в будущем будет способствовать то, что значительная часть операций бизнеса сейчас находится в «серой зоне», уверена она.

Истцы выигрывают спор практически в половине случаев (49 выигранных дел против 52 проигранных). Всего с 2020 года сумма требуемых с директоров убытков составила 1,8 миллиарда рублей. Суды взыскали с директоров 325 миллионов.

Директоров обвиняют в том, что они сами были организаторами схемы по получению необоснованной налоговой выгоды, не уплачивали налоги и сборы, не проявляли осмотрительности при совершении хозяйственных операций, исказили отчетность или не представили ее налоговикам.

Причиной отказа в удовлетворении иска чаще всего становится не доказанная недобросовестность и неразумность в поведении директора, непризнание налогов и пеней убытками компании, пропуск срока давности, а также принятие решений директором не единолично.

Ранее в Госдуме допустили увеличение налога на сверхприбыль для российских компаний. Начисления могут превысить запланированные 300 миллиардов рублей, при этом увеличение составит не более пяти процентов (15 миллиардов рублей).

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      Мария Черкасова
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