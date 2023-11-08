Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 1 августа

Курс доллара на Московской бирже опустился до 91,99 рубля

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара в моменте опустился до отметки в 91,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В последний раз котировки ниже 92 рублей фиксировались на Мосбирже 1 августа 2023 года. Ближе к 15:00 по московскому времени курс доллара незначительно отыграл позиции и достиг уровня в 92,06 рубля. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составило 0,19 процента. Курс евро к этому времени сократился на 0,42 процента и упал до отметки в 98,25 рубля. Котировки китайского юаня, в свою очередь, потеряли 0,04 процента и снизились до 12,63 рубля.

Ранее глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов связал продолжающуюся стабилизацию курса рубля с эффектом от принятых российскими властями мер, включая указ президента об обязательном возврате валютной выручки для ряда категорий отечественных экспортеров. Этот шаг затронет в первую очередь компании топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака предрек курсу рубля ослабление к доллару в долгосрочной перспективе. По его словам, на динамику на продолжительной дистанции будут оказывать ряд факторов, включая риски ускорения инфляции и относительно низкую производительность труда на внутреннем рынке. На этом фоне Кульбака посоветовал россиянам переводить свободные денежные средства в более стабильные мировые валюты — доллары или евро.