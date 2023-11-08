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14:08, 8 ноября 2023Бывший СССР

На Украине в очередной раз продлили военное положение

Нардеп Железняк: Верховная Рада продлила военное положение на 90 дней

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Верховная Рада Украины в очередной раз приняла законопроекты о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Нардеп добавил, что действие закона продолжится с 16 ноября до 14 февраля 2024 года. Он уточнил, что Рада продлила военное положение уже в девятый раз.

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины заявили, что законодательство страны запрещает проводить выборы во время военного положения, поэтому Зеленский продолжит исполнять обязанности главы государства после истечения срока его полномочий.

В конце октября стало известно, что большинство жителей Украины выступают против проведения выборов в стране во время военного положения. 81 процент респондентов заявили, что выборы должны проводиться после окончания боевых действий.

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