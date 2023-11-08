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19:10, 8 ноября 2023Спорт

Отец найденного мертвым на пляже российского футболиста рассказал о случившемся

Отец найденного на пляже футболиста Лесина заявил, что сын умер от асфиксии

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сергей Лесин, отец найденного мертвым на пляже в Сочи российского футболиста Алексея Лесина, рассказал о случившемся. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Лесин-старший заявил, что, согласно результатам экспертизы, сын умер от асфиксии. Он рассказал, что до трех часов сын находился в караоке-баре с командой. Затем футболиста не пустили в другой бар, и он один отправился развлекаться.

Далее около пяти часов утра спортсмен пошел в сторону моря. «Может, хотел пешком пройтись. Около восьми часов его нашли. Даже видео есть: лежит он на берегу. Может, его к берегу прибило», — добавил отец погибшего.

О смерти 30-летнего Лесина стало известно ранее 8 ноября. Тогда же сообщалось, что за несколько часов до гибели футболист с командой отправился в адлерский бар, куда его не пустили в шортах.

В разные годы Лесин играл за футбольные команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

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      Анастасия Борисова
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