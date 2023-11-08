Панарин повторил достижение Ягра

Форвард Панарин набрал 20 очков в 12 матчах НХЛ и повторил достижение Ягра

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Детройт Ред Уингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:3. Автором одного из голов «Рейнджерс» стал российский форвард Артемий Панарин.

Таким образом, Панарин отметился результативными действиями во всех 12 играх с начала сезона. Он стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому удалось набрать 20 очков в 12 или менее матчах. Россиянин повторил достижение Яромира Ягра, Фрэнка Баучера и Билла Кука.

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий, выступающий за «Рейнджерс» с 2019 года, занял 32-е место в списке. Его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.

