Пике высказался о разрыве с Шакирой

Футболист Пике заявил, что люди не знают о разрыве с Шакирой и десяти процентов

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жерар Пике высказался о разрыве с певицей Шакирой. Его слова приводит RAC1.

«Люди даже не знают и десяти процентов того, что произошло», — заявил футболист. Он подчеркнул, что не обращает внимание на то, что про него говорят после разрыва отношений, и не собирается обсуждать эту тему.

В июне Шакира рассказала, как узнала об изменах Пике. Исполнительница вспомнила, что прочитала о неверности своего экс-партнера в СМИ, пока ее отец находился в реанимации. Артистка добавила, что в тот момент нуждалась в родителе и была уверена, что не переживет случившееся.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — Милана и Сашу.