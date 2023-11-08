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22:05, 8 ноября 2023Спорт

Пике высказался о разрыве с Шакирой

Футболист Пике заявил, что люди не знают о разрыве с Шакирой и десяти процентов
Жерар Пике и Шакира

Жерар Пике и Шакира. Фото: Gustau Nacarino / Reuters

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Жерар Пике высказался о разрыве с певицей Шакирой. Его слова приводит RAC1.

«Люди даже не знают и десяти процентов того, что произошло», — заявил футболист. Он подчеркнул, что не обращает внимание на то, что про него говорят после разрыва отношений, и не собирается обсуждать эту тему.

В июне Шакира рассказала, как узнала об изменах Пике. Исполнительница вспомнила, что прочитала о неверности своего экс-партнера в СМИ, пока ее отец находился в реанимации. Артистка добавила, что в тот момент нуждалась в родителе и была уверена, что не переживет случившееся.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — Милана и Сашу.

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      Анастасия Борисова
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