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14:30, 8 ноября 2023Силовые структуры

Прокуратура взяла на контроль расследование нападения на людей мужчины с мачете

В Люберцах прокуратура взяла на контроль расследование нападения мужчины с ножом

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Городская прокуратура взяла под контроль расследование нападения мужчины с мачете на прохожих в Люберцах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, мужчина нанес ранения нескольким прохожим. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом в руках атаковал женщину с ребенком. Ей потребовалась медицинская помощь.

При задержании мужчина оказал сопротивление. Правоохранители открыли по нему огонь.

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      Илона Палей
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