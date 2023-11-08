Прокуратура взяла на контроль расследование нападения на людей мужчины с мачете

В Люберцах прокуратура взяла на контроль расследование нападения мужчины с ножом

Городская прокуратура взяла под контроль расследование нападения мужчины с мачете на прохожих в Люберцах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, мужчина нанес ранения нескольким прохожим. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом в руках атаковал женщину с ребенком. Ей потребовалась медицинская помощь.

При задержании мужчина оказал сопротивление. Правоохранители открыли по нему огонь.