Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:31, 8 ноября 2023Путешествия

Россиянин поехал на Кипр и бесследно пропал

Mash: 33-летний веб-дизайнер из Петербурга поехал на Кипр и бесследно пропал

Фото: Dyomir Kalaitsev / Unsplash

Житель Санкт-Петербурга поехал на Кипр и бесследно пропал перед возвращением на родину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, 33-летний веб-дизайнер Стас Юрченко накануне вылета связался с родными, рассказал о своих планах, а после этого перестал выходить на связь и появляться в соцсетях. Мать россиянина обратилась за помощью в полицию.

Уточняется, что мужчина в начале октября запланировал перелет в Россию с пересадкой в Ереване. Стражи правопорядка взяли в работу материал о его исчезновении.

Ранее сообщалось, что на тайском курорте Паттайя турист из Китая расстроился из-за ссоры с подругой, уплыл в море и пропал. Семья китайца, испугавшись его опасных намерений, обратилась в местную полицию, которая вызвала на помощь морскую спасательную команду.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Россия объявила в розыск судью МУС из-за ордера на «арест» Путина. За что еще преследуют членов международного суда?

      В отношении напавшего на женщину с ребенком мужчину с мачете возбудили дело

      Следователь раскрыл детали дела о взятке замглавы МВД Дагестана

      Доктор Мясников раскрыл отношение к своей популярности

      Кадыров пообещал уволить чиновников за незнание их детьми чеченского языка

      Минобороны сообщило об уничтожении пушки и артиллерийской установки из США

      Путин встал на одно колено для фото с детьми

      В сети объявили бойкот марке Dior после замены Беллы Хадид на израильскую модель

      Чиновники рассказали россиянам о пользе «дырок в полу» вместо унитазов

      Мужчина понадеялся на примету и разбогател

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости