Россиянин поехал на Кипр и бесследно пропал

Mash: 33-летний веб-дизайнер из Петербурга поехал на Кипр и бесследно пропал

Житель Санкт-Петербурга поехал на Кипр и бесследно пропал перед возвращением на родину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, 33-летний веб-дизайнер Стас Юрченко накануне вылета связался с родными, рассказал о своих планах, а после этого перестал выходить на связь и появляться в соцсетях. Мать россиянина обратилась за помощью в полицию.

Уточняется, что мужчина в начале октября запланировал перелет в Россию с пересадкой в Ереване. Стражи правопорядка взяли в работу материал о его исчезновении.

Ранее сообщалось, что на тайском курорте Паттайя турист из Китая расстроился из-за ссоры с подругой, уплыл в море и пропал. Семья китайца, испугавшись его опасных намерений, обратилась в местную полицию, которая вызвала на помощь морскую спасательную команду.