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16:43, 8 ноября 2023Силовые структуры

Суд арестовал подчиненного замглавы МВД Дагестана по делу о взятке

Подчиненного замглавы МВД Дагестана отправили в СИЗО по делу о миллионной взятке

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд арестовал заместителя начальника следственного управления МВД по Дагестану Далгата Абдулгапурова по делу о взятке в размере 1,3 миллиона рублей. Об этом в среду, 8 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание «Известия».

По решению суда обвиняемый в получении взятки и превышении должностных полномочий на время следствия отправлен в СИЗО. Там он пробудет до 2 января 2024 года. По версии следствия, Абдулгапуров, будучи подчиненным замглавы Дагестана Руфата Исмаилова, вместе с шефом незаконно преследовал бизнесмена, требуя от него 100 миллионов рублей, переданные на покупку оборудования для майнинга.

Ранее 8 ноября Басманный суд Москвы арестовал Исмаилова до 2 января 2024 года, отказав защите в просьбе отпустить его под залог в пять миллионов рублей. Он обвиняется в получении двух крупных взяток и превышении должностных полномочий с применением насилия. Фигурант вину не признал.

7 ноября сотрудники ФСБ задержали Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова по подозрению в коррупции. У них в кабинетах и по месту жительства были проведены обыски. После этого полицейских этапировали из Махачкалы в Москву на допрос к следователю.

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      Владимир Седов
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