Трое иностранцев избили российского офицера и участника СВО

В Смоленской области двое армян и гражданин Таджикистана избили офицера

В Смоленской области следователи возбудили уголовное дело после избиения местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 («Хулиганство») УК РФ. В рамках него задержали двоих уроженцев Армении и одного гражданина Таджикистана. Их отправили под стражу.

По информации СМИ, пострадавший — офицер и участник специальной военной операции (СВО) на Украине. Преступление произошло еще в начале лета.

Ранее в Забайкальском крае пьяная компания молодежи избила ветерана СВО.