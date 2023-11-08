Ученые испугались рекордной жары в октябре

Copernicus: температура в октябре достигла исторического максимума

Октябрь 2023 года оказался самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, сообщили специалисты из службы Евросоюза Copernicus.

Средняя температура воздуха в десятом месяце текущего года установилась на уровне 15,3 градуса Цельсия, обновив исторический максимум. Прошлый мировой рекорд был зарегистрирован в 2019 году — тогда средняя температура достигла 14,9 градуса. Помимо этого, средняя температура октября 2023-го оказалась на 0,85 градуса выше по сравнению со средними значениями, зафиксированными за период с 1991 по 2020 годы, и на 1,7 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху, в 1850-1900 годы. Испугавшиеся аномального тепла ученые убеждены, что с большой долей вероятности 2023 год также станет самым жарким в истории. Рекордную жару они связали с изменением климата.

В октябре стало известно, что сентябрь 2023 года также признали самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха на планете достигла плюс 16,38 градуса Цельсия, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда сентября 2020 года. По словам специалистов Всемирной метеорологической организации, аномальная жара стала причиной большого числа пожаров и наводнений, и в будущем высокие температуры продолжат влиять на окружающую среду и население планеты.