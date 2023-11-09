В США заявили об отчаянии пригласившего Трампа на Украину Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего лидера США Дональда Трампа обсудить урегулирование украинского конфликта от отчаяния. Об этом заявила обозреватель Оливия Мюррей в материале для издания The American Thinker.
«Несколько дней назад Зеленский выступил в эфире программы NBC "Встреча с прессой". Это было обычное выступление, за исключением одного: паническое отчаяние украинского лидера было более ощутимым, чем обычно», — написала Мюррей.
По мнению обозревателя, о том, что глава государства находится в отчаянии, свидетельствует его обращение к Трампу с предложением встретиться на Украине и обсудить кризис. «Трамп — частное лицо, какое ему дело до вопросов войны и национальной безопасности?» — задалась вопросом Мюррей. Она предположила, что Зеленский считает экс-президента Соединенных Штатов единственным человеком, который поможет урегулировать конфликт.
О том, что Зеленский пригласил Трампа на Украину, сообщалось 5 ноября. В эфире NBC украинский политик заявил о желании встретиться с экс-президентом США лично и объяснить ему проблемы, связанные с урегулированием конфликта на Украине. Позднее стало известно, что Трамп отверг предложение Зеленского. Он пояснил, что его визит может спровоцировать конфликт интересов, поскольку с Киевом в настоящий момент работает администрация действующего американского президента Джо Байдена.
В июле Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае победы на президентских выборах. Он заверил, что нашел бы аргументы для того, чтобы стороны конфликта начали переговоры.