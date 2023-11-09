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11:39, 9 ноября 2023Интернет и СМИ

В США заявили об отчаянии пригласившего Трампа на Украину Зеленского

American Thinker: Зеленский обратился к экс-президенту США Трампу из-за отчаяния
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего лидера США Дональда Трампа обсудить урегулирование украинского конфликта от отчаяния. Об этом заявила обозреватель Оливия Мюррей в материале для издания The American Thinker.

«Несколько дней назад Зеленский выступил в эфире программы NBC "Встреча с прессой". Это было обычное выступление, за исключением одного: паническое отчаяние украинского лидера было более ощутимым, чем обычно», — написала Мюррей.

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По мнению обозревателя, о том, что глава государства находится в отчаянии, свидетельствует его обращение к Трампу с предложением встретиться на Украине и обсудить кризис. «Трамп — частное лицо, какое ему дело до вопросов войны и национальной безопасности?» — задалась вопросом Мюррей. Она предположила, что Зеленский считает экс-президента Соединенных Штатов единственным человеком, который поможет урегулировать конфликт.

О том, что Зеленский пригласил Трампа на Украину, сообщалось 5 ноября. В эфире NBC украинский политик заявил о желании встретиться с экс-президентом США лично и объяснить ему проблемы, связанные с урегулированием конфликта на Украине. Позднее стало известно, что Трамп отверг предложение Зеленского. Он пояснил, что его визит может спровоцировать конфликт интересов, поскольку с Киевом в настоящий момент работает администрация действующего американского президента Джо Байдена.

В июле Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае победы на президентских выборах. Он заверил, что нашел бы аргументы для того, чтобы стороны конфликта начали переговоры.

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      Олег Давыдов
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