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19:14, 9 ноября 2023КультураРеклама

Карлик-нелегал поселился в квартире российской семьи и шантажировал ее матом

Кадр: сериал «Волшебный участок»

Российская семья пожаловалась в полицию на карлика-нелегала, который поселился в ее московской квартире и вымогал у ребенка сладости, угрожая ругаться при родителях матом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в отделе МВД по борьбе со сказочными преступлениями (ОБСП).

В полиции отметили, что подозреваемый в шантаже оказался гномом-матерщинником с шапкой-невидимкой. При помощи волшебного головного убора преступнику удавалось проживать в квартире втайне от ее владельцев.

Сотруднику ОБСП удалось обнаружить гнома-матерщинника при помощи тепловизора. С правонарушителем была проведена профилактическая беседа. Задержанный выразил готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами в обмен на право остаться жить в квартире.

Как гном-матерщинник поможет МВД? Узнайте в новом сериале «Волшебный участок» с Николаем Наумовым, Филиппом Янковским и Ильей Соболевым!

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      Евгений Шульгин
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