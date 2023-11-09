Карлик-нелегал поселился в квартире российской семьи и шантажировал ее матом

Российская семья пожаловалась в полицию на карлика-нелегала, который поселился в ее московской квартире и вымогал у ребенка сладости, угрожая ругаться при родителях матом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в отделе МВД по борьбе со сказочными преступлениями (ОБСП).

В полиции отметили, что подозреваемый в шантаже оказался гномом-матерщинником с шапкой-невидимкой. При помощи волшебного головного убора преступнику удавалось проживать в квартире втайне от ее владельцев.

Сотруднику ОБСП удалось обнаружить гнома-матерщинника при помощи тепловизора. С правонарушителем была проведена профилактическая беседа. Задержанный выразил готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами в обмен на право остаться жить в квартире.

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