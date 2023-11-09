Росавиация возобновила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском

«Известия»: Росавиация возобновила расследование посадки A320 в поле

Росавиация возобновила расследование экстренной посадки самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ) ведомства Вячеслава Федорова.

По данным источника, он отменил отчет из-за «вновь открывшихся обстоятельств». Для проведения дорасследования создали новую комиссию, которой разрешили привлекать к работе необходимых специалистов.

Известно, что отчет, составленный по результатам расследования инцидента, утвердил 31 октября врио начальника ЗС МТУ Росавиации Иван Белов. В заключении сказано, что вынужденная посадка произошла из-за нескольких факторов — пилоты допустили ряд ошибок и приняли необоснованное решение об уходе на запасной аэродром в Новосибирск. Помимо этого, в документе говорилось о неоптимальном распределении рабочей нагрузки между пилотами при усложнении условий полета.

Ранее сообщалось, что причиной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле в сентябре 2023 года стала ошибка экипажа. Пилоты ошибочно определили фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы.