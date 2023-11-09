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22:44, 9 ноября 2023Спорт

Тарасова ответила назвавшим дело Валиевой пародией американцам

Тренер Тарасова заявила USADA, что справедливости в допинг-деле Валиевой нет

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила генеральному директору Антидопингового агентства США (USADA) Трэвису Тайгарту, назвавшему допинг-дело российской фигуристки Камилы Валиевой пародией. Ее слова приводит РИА Новости.

«В чем заключается справедливость — помиловать Камилу или ее закопать? Что касается медалей, то никто не может их получить, не только американцы, но и мы», — заявила Тарасова. Она обратила внимание на то, что Валиева два года не выступает в турнирах международного уровня.

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16 июня 2022

Ранее 9 ноября Тайгарт заявил, что дело спортсменки, из-за которого сборная США до сих пор не получила медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине, подорвало доверие американцев к антидопинговой системе. По его мнению, справедливость потерпела поражение.

Ранее 9 ноября стало известно, что Валиева повторно выступит перед арбитрами Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. До этого слушания по ее делу прошли с 26 по 29 сентября.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако призеры — сборные России, США и Японии — не были награждены из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

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      Анастасия Борисова
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