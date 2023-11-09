В России выделят десятки миллиардов рублей на льготную ипотеку

Премьер Мишустин: кабмин выделит 95 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки

Кабинет министров направит на программы льготного ипотечного кредитования дополнительные 95 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина.

Около 46 миллиардов из этих денег пойдут на семейную ипотеку, 41 миллиард на льготную, еще почти восемь миллиардов — на дальневосточную. Мишустин указал, что правительство реализует широкий комплекс мер по обеспечению россиян достойными жилищными условиями. За время действия этих мер уже было выдано свыше двух миллионов займов на сумму более 8,5 триллиона рублей.

В рамках программ льготного кредитования по итогам 2023 года планируется выдать около 700 тысяч кредитов. Эта помощь позволит большому количеству россиян купить квартиру в новостройке, частный дом или участок, сказал Мишустин.

После повышения Центробанком ключевой ставки до 15 процентов годовых вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков указывал на снижение спроса на ипотеку у россиян. Такая тенденция была связана с тем, что они успели оформить заем на прежних условиях, объяснял он. Ипотеку передумали брать 38 процентов россиян согласно данным опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».

При этом РБК со ссылкой на данные банков писало, что после повышения ключевой ставки финансовые организации фиксировали резкий рост спроса на ипотеку на фоне увеличения ключевой ставки.