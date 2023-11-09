Дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова, рассказала, что в 20-30 процентах случаев меланома возникает из-за перерождения тканей. В беседе с «Лентой.ру» врач перечислила признаки смертельно опасных родинок.

Успех лечения меланомы, как и в случае с любым онкологическим заболеванием, напрямую зависит от ранней диагностики, рассказала врач. Именно поэтому важно знать, на какие изменения родинок необходимо обращать внимание, отметила Машкова.

более 132 тысяч человек в мире ежегодно заболевают меланомой

По ее словам, сама по себе родинка не представляет угрозы для здоровья. Если она появилась на коже в первые часы после рождения, в детстве или юности, то нет необходимости беспокоиться.

Однако если невус увеличился в размере, воспалился, при прикосновении вы чувствуете боль, вокруг появилось покраснение, изменился цвет или форма родинки — обратитесь к врачу как можно скорее! Конечно, так же надо действовать, если вы случайно травмировали родинку, например, во время бритья или принятия душа

Ольга Машкова дерматолог, онколог

Важно помнить: большинство родинок на теле доброкачественные, отметила Машкова. Но любое изменение невуса должно стать поводом для обращения к врачу и исследования материала на наличие измененных клеток, заключила врач.

Ранее онколог Александр Сойнов рассказал о минусах самообследования груди. По его словам, при этом методе диагностики невозможно обнаружить маленькую опухоль.

