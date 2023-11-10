Западный бизнес испугался уходить из России после произошедшего с Carlsberg

FT: западный бизнес боится уходить из РФ после передачи «Балтики» Росимуществу

Западный бизнес испугался уходить из России после передачи «Балтики» Росимуществу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

Из-за произошедшего с Carlsberg международные корпорации боятся стать следующими в череде «конфискаций», они начали искать покупателей «с достаточным внутриполитическим влиянием» и не затягивать продажу бизнеса.

«Если вы замедлите этот процесс, то дадите жаждущим ренты экспроприаторам больше времени, чтобы найти способ заполучить актив», — цитирует издание слова инсайдера.

В Кремле ранее отказались предоставить иностранным компаниям возможность свободно уйти из России. «Иностранные компании, продающие бизнес в России, будут делать это на тех условиях, которые назовут в соответствующей комиссии правительства. Свободного выхода сейчас быть не может», — объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Carlsberg объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 год. Покупателем ее активов в стране должна была стать группа «Арнест», получившая также бизнес Heineken. Однако в июле по указу президента Владимира Путина иностранные доли компании «Балтика» были переданы под управление Росимущества. Carlsberg заявила о потере контроля над управлением и деятельностью пивоваренных заводов и обвинила Россию в краже бизнеса. Компания также сообщила о разрыве всех связей с российским бизнесом и отказе от сделки с российским правительством.

По данным Ассоциации менеджеров, с 2021 по 2023 год доля иностранных компаний на российском рынке сократилась в 5,5 раза.

Если два года назад доля иностранных фирм составляла 22 процента, то в 2022-м — 10 процентов, а в 2023-м — 4 процента. Доля отечественных компаний за это время увеличилась с 78 процентов в 2021-м до 96 процентов в 2023-м. Аналитики связали подобную динамику с рядом факторов, включая уход ряда зарубежных фирм на фоне международных санкций и передачу бизнеса российским юридическим лицам.