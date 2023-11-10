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11:49, 10 ноября 2023Экономика

Западный бизнес испугался уходить из России после произошедшего с Carlsberg

FT: западный бизнес боится уходить из РФ после передачи «Балтики» Росимуществу

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Западный бизнес испугался уходить из России после передачи «Балтики» Росимуществу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

Из-за произошедшего с Carlsberg международные корпорации боятся стать следующими в череде «конфискаций», они начали искать покупателей «с достаточным внутриполитическим влиянием» и не затягивать продажу бизнеса.

«Если вы замедлите этот процесс, то дадите жаждущим ренты экспроприаторам больше времени, чтобы найти способ заполучить актив», — цитирует издание слова инсайдера.

В Кремле ранее отказались предоставить иностранным компаниям возможность свободно уйти из России. «Иностранные компании, продающие бизнес в России, будут делать это на тех условиях, которые назовут в соответствующей комиссии правительства. Свободного выхода сейчас быть не может», — объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Carlsberg объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 год. Покупателем ее активов в стране должна была стать группа «Арнест», получившая также бизнес Heineken. Однако в июле по указу президента Владимира Путина иностранные доли компании «Балтика» были переданы под управление Росимущества. Carlsberg заявила о потере контроля над управлением и деятельностью пивоваренных заводов и обвинила Россию в краже бизнеса. Компания также сообщила о разрыве всех связей с российским бизнесом и отказе от сделки с российским правительством.

По данным Ассоциации менеджеров, с 2021 по 2023 год доля иностранных компаний на российском рынке сократилась в 5,5 раза.
Если два года назад доля иностранных фирм составляла 22 процента, то в 2022-м — 10 процентов, а в 2023-м — 4 процента. Доля отечественных компаний за это время увеличилась с 78 процентов в 2021-м до 96 процентов в 2023-м. Аналитики связали подобную динамику с рядом факторов, включая уход ряда зарубежных фирм на фоне международных санкций и передачу бизнеса российским юридическим лицам.

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      Вячеслав Агапов
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