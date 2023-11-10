Остановившего мужчину с мачете жителя Люберец наградили сертификатом на жилье

В Люберцах вручили сертификат на жилье водителю, сбившему мужчину с мачете

В Люберцах Московской области наградили азербайджанца Мугабила Гаджи оглы Бабаева, который помог задержать мужчину с мачете. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он рассказал, что Бабаев увидел, как мужчина напал на женщину с ребенком и ранил ее ножом. Тогда водитель поехал в направлении злоумышленника и сбил его, после чего оказал помощь в задержании.

В благодарность ему помогли с жильем — семья Бабаева стоит в очереди на жилплощадь.

Ранее мужчина с мачете атаковал прохожих и попытался оказать сопротивление правоохранителям. Тем пришлось открыть огонь. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на двух человек. Расследование дела взяла на контроль прокуратура.