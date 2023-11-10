Названы способы взыскать с арендатора деньги за порчу имущества

Юрист Гукова: перед сдачей квартиры стоит сделать снимки имущества

Для того чтобы взыскать деньги с арендатора, который повредил имущество в квартире, нужно предоставить суду доказательства нанесенного арендодателю ущерба. Этот и другие способы решить данную проблему назвала юрист Ирина Гукова, ее слова приводят «Известия».

По словам эксперта, одним из базовых механизмов защиты имущества арендодателя служит залог. Однако помимо него Гукова посоветовала перед заключением договора аренды внести в документ перечень предметов, которые находятся в помещении, зафиксировать их работоспособность и сделать опись. «В таком случае после проверки арендатор будет обязан подписать документ и при выезде из квартиры передать его арендодателю вместе с имуществом», — пояснила она.

Помимо этого, юрист посоветовала внести в договор пункт, согласно которому квартиросъемщик будет обязан уведомлять собственника о возникновении проблем с переданным имуществом, чтобы исключить ситуации, когда при выезде арендатор будет оправдываться тем, что прибор «был давно сломан». Еще один способ защитить недвижимость от порчи проблемным квартиросъемщиком — внести в договор пункт о финансовой ответственности арендатора за ремонт по завершении проживания, если объект будет сдан в плохом состоянии. Юрист также напомнила, что в договоре обязательно должен содержаться пункт о проверке квартиры перед выездом, в ходе которой будет оцениваться ущерб, нанесенный арендодателю.

Специалист отметила, что вопросы, которые связаны с ущербом, можно попробовать решить до суда. В суде в качестве доказательств того, что до сдачи объекта приборы работали, а мебель была в надлежащем состоянии, потребуется предоставить договор аренды с условиями по сдаче недвижимости, а также перечень внутриквартирного имущества (при наличии) с подписью арендатора.

«Кроме того, суд рассматривает в качестве доказательств фото в формате "было/стало" и другие документы, подтверждающие ущерб арендодателя. Судом принимаются свидетельские показания, хотя их статус в качестве доказательств второстепенен: слова должны быть подтверждены бумагами», — поделилась информацией Гукова. В заключение она отметила, что для подтверждения объемов причиненного ущерба собственнику понадобится заказать услуги оценщика. Приглашенный специалист оценит сумму и укажет финальное значение в заключении для суда. В случае если арендодатель возместит ущерб за свой счет, он может предоставить суду сметы и чеки, которые подтверждают, что он потратил деньги на устранение дефектов.

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