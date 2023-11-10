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05:30, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

Стала известна дата эвакуации первых россиян из сектора Газа

Rafah Online: первых 85 граждан России эвакуируют из сектора Газа 10 ноября

Фото: Reuters

Первые 85 россиян, проживающие в секторе Газа, покинут территорию анклава в пятницу, 10 ноября. Об этом сообщает информационный портал Rafah Online со ссылкой на список Управления погранпереходов сектора Газа.

Отмечается, что граждане России будут эвакуированы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Согласно документу, всем эвакуируемым, среди которых граждане и других иностранных государств, следует прибыть к КПП в 7:00 по местному времени (8:00 по московскому времени).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что порядка 300 несовершеннолетних россиян включены в списки на вывоз из сектора Газа. Как уточнял посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, согласование эвакуации россиян из анклава может занять до двух недель. Он пояснил, что такое ограничение поставила египетская сторона.

9 ноября в МИД Израиля заявили, что КПП «Рафах» на границе с Египтом закрыт по соображениям безопасности. Представитель дипведомства отметил, что «ХАМАС не позволяет некоторым жителям сектора Газа с двойным гражданством покинуть анклав». При этом, он подчеркнул, что «Израиль не возражает, чтобы любой иностранный гражданин покинул сектор газа в случае отсутствия связей с ХАМАС».

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      Екатерина Подвигина
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