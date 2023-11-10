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09:00, 10 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о масштабном пожаре на складе в украинском городе

Мощный пожар произошел на складе стройматериалов в Виннице в ночь на 10 ноября

Кадр: Telegram-канал «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ»

В украинском городе Виннице произошел масштабный пожар на складе стройматериалов. Об этом в Telegram сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным телеканала, в городе загорелись склады, на которых хранился ламинат. Площадь пожара составила около тысячи метров, но огонь удалось локализовать.

Как сообщает Telegram-канал «Политика Страны», пожар продолжают тушить, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Одессе пожар вспыхнул после ракетного удара по припортовой инфраструктуре. Сообщается, что пострадали складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также автомобили с зерном.

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      Алевтина Запольская
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