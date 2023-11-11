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06:10, 11 ноября 2023Спорт

Бывший тренер «Зенита» отказался вернуться в Россию

Бывший главный тренер «Зенита» Луческу заявил, что никогда не вернется в Россию
Мирча Луческу

Мирча Луческу. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу в интервью украинском изданию Sport Arena заявил, что никогда не вернется в Россию. Об этом пишет Sport24.

При этом за несколько дней до этого в беседе со «Спорт-Экспрессом» экс-тренер не исключил своего возвращения.

«Мое последнее интервью было на тему футбола, а не политики. Если бы меня прямо спросили о возвращении в Россию, я бы ответил, что никогда не вернусь», — объяснил свой отказ Луческу.

В июле 2022 года турецкие болельщики начали скандировать имя президента России Владимира Путина во время игры «Фенербахче» с киевским «Динамо». Главный тренер украинского клуба Мирча Луческу выразил сожаление из-за кричалок о российском лидере.

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      Марина Совина
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