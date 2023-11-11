Фитнес-тренер посоветовала мужчинам упражнения для сжигания жира

Фитнес-тренер Ирина Ротач посоветовала мужчинам упражнения для сжигания жира. Ее слова приводит Men Today.

Первым она предложила делать скручивания с разведением рук. Исходное положение — лежа на спине, прямые ноги подняты, лопатки оторваны от пола. Руки необходимо развести в стороны, а затем свести и коснуться коленей. Повторите 12 раз.

Следующее упражнение — разведение рук в позе лодки. Для этого сядьте на пол, слегка откиньте спину назад, ноги согните в коленях и поднимите. Зафиксируйтесь в таком положении и делайте 15 повторов махов руками вперед и в сторону.

Еще одно упражнение, которое рекомендовала Ротач, — «сотня». Исходное положение — лежа на спине, прямые ноги подняты на 45 градусов от пола, голова приподнята. Затем сделайте прямыми руками 30 покачиваний вверх-вниз вдоль корпуса.

Ранее Ротач назвала лучшие способы убрать живот для мужчин после 40 лет. Она предложила делать упражнение «скалолаз», а также берпи.