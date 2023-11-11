Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
2:3
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
0:3
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сибирь
1:2
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
1:2
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
5:3
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
6:2
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
01:02, 11 ноября 2023Спорт

Фитнес-тренер посоветовала мужчинам упражнения для сжигания жира

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Ирина Ротач посоветовала мужчинам упражнения для сжигания жира. Ее слова приводит Men Today.

Первым она предложила делать скручивания с разведением рук. Исходное положение — лежа на спине, прямые ноги подняты, лопатки оторваны от пола. Руки необходимо развести в стороны, а затем свести и коснуться коленей. Повторите 12 раз.

Следующее упражнение — разведение рук в позе лодки. Для этого сядьте на пол, слегка откиньте спину назад, ноги согните в коленях и поднимите. Зафиксируйтесь в таком положении и делайте 15 повторов махов руками вперед и в сторону.

Еще одно упражнение, которое рекомендовала Ротач, — «сотня». Исходное положение — лежа на спине, прямые ноги подняты на 45 градусов от пола, голова приподнята. Затем сделайте прямыми руками 30 покачиваний вверх-вниз вдоль корпуса.

Ранее Ротач назвала лучшие способы убрать живот для мужчин после 40 лет. Она предложила делать упражнение «скалолаз», а также берпи.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      На десятках домов Парижа появились звезды Давида. Франция нашла в этом «российский след», Москва крайне возмущена

      Агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США до негативного

      МВФ и Украина договорились об очередном транше

      ПВО перехватила украинские БПЛА в двух российских регионах

      В ЕС выступили против выделения 20 миллиардов евро Украине

      Фитнес-тренер посоветовала мужчинам упражнения для сжигания жира

      Глава Минпросвещения представил в Чечне исправленный учебник истории

      США предупредили Китай о санкциях в случае помощи России

      Жители Коломны сообщили о взрывах

      Макрон прокомментировал удары Израиля по Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости