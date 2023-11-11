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00:10, 11 ноября 2023Наука и техника

Наличие образования сократило риск сердечных заболеваний

JAMA Cardiology: школьное образование сократило риск сердечных заболеваний

Фото: Debby Hudson / Unsplash

Американские ученые из Северо-Западного университета пришли к выводу, что наличие даже среднего образования сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний в течение всей жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

В ходе работы команда изучила данные более 40 тысяч человек, которые были собраны в период с 1985 по 2015 год. Затем авторы сравнили средний возраст, в котором произошли сердечно-сосудистые заболевания, с количеством лет, прожитых людьми после них.

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Анализ показал, что в среднем сердечно-сосудистые заболевания возникают позднее у людей с постепенно повышающимся уровнем образования. У участников с образованием менее средней школы (старшая школа в России, 9-11 класс) вероятность возникновения сердечно-сосудистых осложнений была в 1,4-1,7 раза выше, чем у выпускников высших учебных заведений.

Специалисты предполагают, что их результаты, вероятно, связаны с тем, что с ростом образования у людей повышается медицинская грамотность и наблюдается поведение, способствующее более бережному отношению к здоровью. Кроме того, более высокие ступени образования связаны с материальными, экологическими и психологическими преимуществами.

В августе 2023 года сотрудники Университета Тохоку в Японии выявили, что получение образования в зрелом и пожилом возрасте способно сократить риск нарушения когнитивных функций и деменции, в том числе болезнь Альцгеймера.

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      Елена Апазиди
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