В Германии жестко ответили на политику Зеленского в отношении Запада
Манипуляции Владимира Зеленского в отношении Запада больше не действуют. При этом сама Украина остается без союзников, способных ее обеспечивать, написали обозреватели немецкого журнала Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд.
«Зеленский неоднократно подвергал западные правительства моральному давлению, требуя предоставить Украине больше оружия, боеприпасов и денег для оборонительной кампании против России», — указали журналисты.
При этом, по словам авторов статьи, после 7 октября (атаки ХАМАС на Израиль) внимание Запада сместилось с Украины.
Как подчеркивают журналисты, новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказывается соглашаться на выделение помощи Киеву, используя Украину в качестве «политического рычага» на администрацию.
«Для Украины прекращение помощи США будет не чем иным, как катастрофой», — также сказано в статье.
По словам авторов материала, прекращение помощи со стороны Штатов не может быть компенсировано никем, в том числе крупным донором Киева — Германией.
Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски предположила, что Владимира Зеленского в 2024 году может уже не быть на Украине. По ее мнению, последние события на Украине свидетельствуют о «развале» политической и военной структуры страны. Она считает, что сейчас украинские политики и генералы обеспокоены собственным выживанием.