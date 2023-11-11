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06:55, 11 ноября 2023Мир

В Германии жестко ответили на политику Зеленского в отношении Запада

Spiegel: манипуляции Зеленского в отношении западных стран больше не действуют
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Манипуляции Владимира Зеленского в отношении Запада больше не действуют. При этом сама Украина остается без союзников, способных ее обеспечивать, написали обозреватели немецкого журнала Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд.

«Зеленский неоднократно подвергал западные правительства моральному давлению, требуя предоставить Украине больше оружия, боеприпасов и денег для оборонительной кампании против России», — указали журналисты.

При этом, по словам авторов статьи, после 7 октября (атаки ХАМАС на Израиль) внимание Запада сместилось с Украины.

Как подчеркивают журналисты, новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказывается соглашаться на выделение помощи Киеву, используя Украину в качестве «политического рычага» на администрацию.

«Для Украины прекращение помощи США будет не чем иным, как катастрофой», — также сказано в статье.

По словам авторов материала, прекращение помощи со стороны Штатов не может быть компенсировано никем, в том числе крупным донором Киева — Германией.

Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски предположила, что Владимира Зеленского в 2024 году может уже не быть на Украине. По ее мнению, последние события на Украине свидетельствуют о «развале» политической и военной структуры страны. Она считает, что сейчас украинские политики и генералы обеспокоены собственным выживанием.

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      Марина Совина
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