В Германии жестко ответили на политику Зеленского в отношении Запада

Spiegel: манипуляции Зеленского в отношении западных стран больше не действуют

Манипуляции Владимира Зеленского в отношении Запада больше не действуют. При этом сама Украина остается без союзников, способных ее обеспечивать, написали обозреватели немецкого журнала Spiegel Маркус Беккер, Марина Кормбаки и Северин Вейланд.

«Зеленский неоднократно подвергал западные правительства моральному давлению, требуя предоставить Украине больше оружия, боеприпасов и денег для оборонительной кампании против России», — указали журналисты.

При этом, по словам авторов статьи, после 7 октября (атаки ХАМАС на Израиль) внимание Запада сместилось с Украины.

Как подчеркивают журналисты, новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказывается соглашаться на выделение помощи Киеву, используя Украину в качестве «политического рычага» на администрацию.

«Для Украины прекращение помощи США будет не чем иным, как катастрофой», — также сказано в статье.

По словам авторов материала, прекращение помощи со стороны Штатов не может быть компенсировано никем, в том числе крупным донором Киева — Германией.

Ранее бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски предположила, что Владимира Зеленского в 2024 году может уже не быть на Украине. По ее мнению, последние события на Украине свидетельствуют о «развале» политической и военной структуры страны. Она считает, что сейчас украинские политики и генералы обеспокоены собственным выживанием.