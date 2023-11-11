Названа опасность новых укреплений России в зоне боевых действий для Украины

Военный эксперт Дандыкин: новые укрепления РФ на фронте сдвинут позиции Украины

Если Россия сможет построить новые укрепления в зоне боевых действий, Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется сдвинуть свои позиции назад. Так в разговоре с «Лентой.ру» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему для Киева такие сооружения представляют опасность.

По его словам, главная опасность для ВСУ состоит в том, что Россия планирует выстроить укрепления там, где сейчас находятся позиции Киева. Это значит, что Украине придется отступить, считает Дандыкин.

«Для них это означает, что все их попытки контратаковать в дальнейшем будут обречены. Вопрос стоит о том, чтобы не дать возможности им создать такие укрепления, сейчас такая тенденция просматривается», — объяснил он.

Дандыкин отметил, что у России есть все средства, чтобы помешать Киеву выстроить укрепления со своей стороны.

Как сообщает The Guardian, командование Вооруженных сил Украины опасается, что Россия может выстроить еще более неприступные укрепления в зоне военного конфликта.

По данным газеты, украинские военнослужащие полагают, что со временем российские войска создадут систему новых глубоких фортификаций за пределами своих существующих укрепленных позиций.

Газета также цитирует главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он заявил, что украинской армии так и не удалось прорваться через плотные российские минные поля. Издание пишет, что система дистанционной установки мин на базе грузовиков «Земледелие» способна заложить снаряды на огромной площади гораздо быстрее, чем украинские саперы уничтожат их.