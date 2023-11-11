Рогов заявил о ракетном ударе по Бердянску

Рогов: ВСУ нанесли по Бердянску Запорожской области ракетный удар Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли в районе 11 часов утра ракетный удар по Бердянску Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«По предварительной информации, успешно отработала система ПВО России. Сообщается о сбитии двух целей в районе города. Предварительно сбито две ракеты Storm Shadow», — сообщил Рогов.

Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Рогов добавил, что стоимость двух ракет Storm Shadow, которые, предварительно, были выпущены по Запорожью, составляет 270 миллионов рублей. Такой суммы хватило бы, чтобы запустить отопление в городах Украины, считает глава движения «Мы вместе с Россией».

4 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Бердянском три ракеты Storm Shadow. До этого в Бердянске обнаружили осколки американской ракеты ATACMS.