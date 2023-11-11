Российский хоккеист запросил обмен из клуба НХЛ

Российский хоккеист Никита Задоров запросил обмен из клуба НХЛ «Калгари Флеймс»

Российский защитник Никита Задоров запросил обмен из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс». Об этом в X сообщил журналист ESPN Кевин Уикс.

По информации источника, с соответствующей просьбой спортсмен обратился к своему агенту Дэну Мильштейну. Отмечается, что это произошло после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс», в котором Задоров забросил шайбу. Контракт 28-летнего Задорова на 3,75 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона.

Встреча между «Калгари» и «Торонто» завершилась в пользу «кленовых листьев» со счетом 5:4 в серии буллитов. После 13 матчей «Флэймс» располагаются на 30-м месте из 32-х в турнирной таблице НХЛ, набрав десять очков. Лидирует «Вегас Голден Найтс» с 25 очками в 15 матчах.

Задоров — воспитанник московского ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года. Помимо «Калгари» и «Чикаго», россиянин играл за «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрс», а также «Лондон Найтс» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж».