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09:55, 11 ноября 2023Спорт

Российский хоккеист запросил обмен из клуба НХЛ

Российский хоккеист Никита Задоров запросил обмен из клуба НХЛ «Калгари Флеймс»

Фото: USA TODAY Sports / Reuters

Российский защитник Никита Задоров запросил обмен из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс». Об этом в X сообщил журналист ESPN Кевин Уикс.

По информации источника, с соответствующей просьбой спортсмен обратился к своему агенту Дэну Мильштейну. Отмечается, что это произошло после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс», в котором Задоров забросил шайбу. Контракт 28-летнего Задорова на 3,75 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона.

Встреча между «Калгари» и «Торонто» завершилась в пользу «кленовых листьев» со счетом 5:4 в серии буллитов. После 13 матчей «Флэймс» располагаются на 30-м месте из 32-х в турнирной таблице НХЛ, набрав десять очков. Лидирует «Вегас Голден Найтс» с 25 очками в 15 матчах.

Задоров — воспитанник московского ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года. Помимо «Калгари» и «Чикаго», россиянин играл за «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрс», а также «Лондон Найтс» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж».

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      Анастасия Борисова
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