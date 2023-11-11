Сенатор Карасин: Россия не добивается мирового признания победы над Украиной

Если Россия победит в военном конфликте с Украиной, для нее будет неважно признание этого факта со стороны других стран. Так о важности одобрения позиции Москвы со стороны мирового сообщества в разговоре с «Лентой.ру» высказался председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Я думаю, признание мирового сообщества — вовсе не то, чего мы добиваемся Григорий Карасин российский сенатор

«То, что называется мировым сообществом, так называемое западное сообщество, которое оказывает довольно эшелонированное давление на нас своими санкциями, которым нет числа. Мы не добиваемся признания этого сообщества, мы хотим, чтобы у нас в Российской Федерации было чувство стратегической безопасности собственной страны, чтобы наши люди могли спать и воспитывать своих детей и внуков. Признание — это нечто другое», — сказал сенатор.

11 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова подняла тему признания победы России в военном конфликте с Украиной. В ответ на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что победы Украины над Россией в ближайшем будущем не ожидается, она спросила, означает ли это, что Евросоюз признал победу Москвы.

Она сравнила два заявления политика. В апреле 2022 года, он заявил, что «война на Украине должна быть выиграна на поле боя». 11 ноября 2023 год глава европейской дипломатии отметил, что в ближайшее время не стоит ждать победы Киева над Москвой.

«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» — задалась вопросом представитель российского внешнеполитического ведомства в Telegram-канале.