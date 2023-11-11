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21:28, 11 ноября 2023Спорт

«Зенит» и «Краснодар» вничью сыграли в матче РПЛ

«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура РПЛ

«Зенит» и «Краснодар» вничью сыграли в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. Первым ворота соперников поразил полузащитник гостей Эдуард Сперцян на 63-й минуте. На 71-й минуте счет сравнял нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра.

«Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице с 32 очками. «Зенит» с 30 очками располагается на второй строке.

В следующем туре петербургский клуб примет 25 ноября с «Сочи». Днем позднее «Краснодар» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом».

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      Дарья Коршунова
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