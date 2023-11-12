Израиль подписал «историческое соглашение» с Финляндией

Израиль продал Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро

Израиль заявил, что подписал «историческое соглашение» с Финляндией. Об этом в воскресенье, 12 ноября, со ссылкой на оборонное ведомство страны сообщает ТАСС.

Речь идет о продаже Хельсинки системы противоракетной обороны «Праща Давида». Сумма сделки составила 317 миллионов евро. Генеральный директор Минобороны Израиля Эяль Замир уже завизировал соответствующий документ.

Ранее ЦАХАЛ впервые успешно применила в боевых условиях систему противоракетной обороны «Хец-3». Разработанная концерном Israel Aerospace Industries, она способна поражать высотные экзоатмосферные цели — баллистические ракеты за пределами земной атмосферы, а также теоретически спутники.

В октябре прошлого года Украина отправляла запрос на приобретение систем противовоздушной и противоракетной обороны у Израиля, в том числе «Пращи Давида». В Иерусалиме тогда признавались, что у страны нет достаточных производственных мощностей для помощи Киеву.