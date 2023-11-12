Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 12 ноября 2023Мир

Израиль подписал «историческое соглашение» с Финляндией

Израиль продал Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро

Фото: United States Missile Defense Agency

Израиль заявил, что подписал «историческое соглашение» с Финляндией. Об этом в воскресенье, 12 ноября, со ссылкой на оборонное ведомство страны сообщает ТАСС.

Речь идет о продаже Хельсинки системы противоракетной обороны «Праща Давида». Сумма сделки составила 317 миллионов евро. Генеральный директор Минобороны Израиля Эяль Замир уже завизировал соответствующий документ.

Ранее ЦАХАЛ впервые успешно применила в боевых условиях систему противоракетной обороны «Хец-3». Разработанная концерном Israel Aerospace Industries, она способна поражать высотные экзоатмосферные цели — баллистические ракеты за пределами земной атмосферы, а также теоретически спутники.

В октябре прошлого года Украина отправляла запрос на приобретение систем противовоздушной и противоракетной обороны у Израиля, в том числе «Пращи Давида». В Иерусалиме тогда признавались, что у страны нет достаточных производственных мощностей для помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Отряд кораблей России впервые за полвека зашел в Бангладеш

      Бывший премьер Украины заявил о погружении страны в 1937 год

      Израиль подписал «историческое соглашение» с Финляндией

      В России высказались об участии полковника ВСУ в атаках на «Северные потоки»

      В США описали возможные последствия СВО для Украины

      В команде Павловича высказались о реванше с Аспиналлом

      У западных спецслужб появились опасения из-за действий Украины против России

      Бывший главком НАТО назвал способ завершить украинский конфликт

      Хоккеист умер во время матча в Москве

      На Западе негативно отреагировали на стремление России восстановить авиастроение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости