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22:44, 12 ноября 2023Спорт

Названа лучшая тренировка для мужчин старше 50 лет

Men Today посоветовал приседания, отжимания и мостик мужчинам старше 50 лет

Фото: Gordon Cowie / Unsplash

Журналисты Men Today назвали лучшую тренировку для мужчин старше 50 лет. Материал доступен на сайте издания.

Для начала журналисты посоветовали делать четыре подхода приседаний по десять повторений. Следующим упражнением станут отжимания, которые тоже нужно выполнить четыре подхода по десять раз. То же самое повторить с мостиком, при котором нужно лечь на спину и поднимать бедра, пока не образуется диагональная линия от коленей к бедрам и к груди.

Далее журналисты посоветовали упражнение «gтица-cобака», при котором нужно встать на руки и колени так, чтобы руки находились прямо на уровне плеч, а колени — на уровне бедер. Необходимо создать прямую линию от кончика головы до копчика, а на выдохе вытянуть левую руку прямо перед собой, пока плечо не окажется на одной линии с ухом. Одновременно нужно вытянуть правую ногу прямо за собой, полностью выпрямляя колено.

23 сентября журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Необходимо делать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания.

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      Анастасия Борисова
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