Поклонник Сталина российского происхождения 35 часов держал осаду дома в ФРГ

Житель Германии российского происхождения погиб после осады его дома полицией

В ФРГ в деревне Фириц федеральной земли Бранденбург местный житель российского происхождения 35 часов держал осаду дома из-за решения окружного суда об опеке над детьми. Об этом сообщает издание Bild.

Про мужчину по имени Евгений В. известно, что он «поклонник Иосифа Сталина и каннабиса», периодически он выкладывал фотографии с оружием и российской символикой. В доме помимо него проживали его жена, трое детей и брат. Местные жители охарактеризовали семью как «дружелюбную и общительную».

Евгений начал осаду днем 10 ноября. Когда полиция приблизилась к дому, он открыл огонь, а также угрожал взорвать дом. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Первым помещение покинул брат, его тут же задержали.

В субботу, 11 ноября, дом смогла покинуть жена с ребенком — судя по всему, двое других детей находились не дома. В ночь на воскресенье, 12 ноября, около 00:30 (02:30 по московскому времени) тело было обнаружено на чердаке дома сотрудниками полиции. Пока неясно, связано ли это с огнем с их стороны.

4 ноября в аэропорту Гамбурга остановили авиасообщение из-за вооруженного мужчины. Позднее выяснилось, что он удерживал в автомобиле на взлетно-посадочной полосе четырехлетнего ребенка. Мотивом такого поведения мужчины, этнического турка, стал спор об опеке. Переговоры с мужчиной длились 15 часов, его удалось задержать.