Россиян предупредили об опасной мошеннической схеме во время распродаж

Эксперт Избаенков: фальшивые сайты онлайн-магазинов выманивают деньги у россиян

Директор направления кибербезопасности EdgeЦентр Артем Избаенков предупредил россиян об опасной мошеннической схеме в интернете во время распродаж. Соответствующий комментарий публикует РИА Новости.

Специалист рассказал, что в предпраздничный период приобрела популярность схема выманивания данных через фальшивые сайты онлайн-магазинов. «Внешне они ничем не отличаются от страниц официальных брендов, при этом располагают к себе заманчивыми скидками на продукцию», — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что пользователи сети оформляют заказ, указывая персональные данные и реквизиты банковских карт, которые впоследствии попадают к злоумышленникам и используются для незаконного перевода данег. «Схожим образом с фишинговыми сайтами работают целые приложения. Они обещают доступ к эксклюзивным акциям и скидкам от популярных магазинов, но на самом деле воруют личные данные пользователей», — уточнил Избаенков, отметив, что преступники также создают фейковые аккаунты в популярных мессенджерах или социальных сетях.

По этой причине собеседник издания посоветовал проверять подлинность веб-ресурсов и защищенность веб-соединения, то есть отображения зеленого замочка рядом с адресом сайта. Помимо этого, мужчина порекомендовал быть осторожным при нажатии ссылок. Также Избаенков призвал не переходить на подозрительные ресурсы.

Ранее в ноябре россиянам назвали способ выгодно совершать покупки в период распродаж. В первую очередь специалистка порекомендовала составить план покупок и сделать расчет бюджета, чтобы избежать необдуманных приобретений.