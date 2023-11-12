Российский самолет со 190 пассажирами приготовился к аварийной посадке

ТАСС: Boeing-737 из Сочи готовится к аварийной посадке в Челябинске

Вылетевший из Сочи Boeing-737 с 189 пассажирами и членами экипажа приготовился к аварийной посадке в Челябинске, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Во время полета у самолета возникла техническая неисправность с закрылками, уточнили в оперативных службах.

Позже стало известно, что в 16:43 по московскому времени Boeing-737 благополучно приземлился в челябинском аэропорту.

Ранее стало известно, что на Чукотке разбился Ан-2, на борту которого находился глава артели золотодобытчиков.