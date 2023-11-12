Российский самолет со 190 пассажирами приготовился к аварийной посадке
ТАСС: Boeing-737 из Сочи готовится к аварийной посадке в ЧелябинскеСюжетАварийная посадка самолета
Вылетевший из Сочи Boeing-737 с 189 пассажирами и членами экипажа приготовился к аварийной посадке в Челябинске, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Во время полета у самолета возникла техническая неисправность с закрылками, уточнили в оперативных службах.
Позже стало известно, что в 16:43 по московскому времени Boeing-737 благополучно приземлился в челябинском аэропорту.
Материалы по теме:
Ранее стало известно, что на Чукотке разбился Ан-2, на борту которого находился глава артели золотодобытчиков.