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13:57, 12 ноября 2023Спорт

Стала известна причина гибели российского футболиста в Сочи

Следственный комитет установил, что футболист Алексей Лесин утонул в Сочи

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Стала известна причина гибели российского футболиста Алексея Лесина в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю по результатам проверки установило, что спортсмен утонул. Ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ).

8 ноября отец спортсмена Сергей Лесин рассказал, что, согласно результатам экспертизы, сын умер от асфиксии. После того, как футболиста не пустили с командой в караоке-баре, он ушел гулять один. «Может, хотел пешком пройтись. Около восьми часов его нашли. Даже видео есть: лежит он на берегу. Может, его к берегу прибило», — добавил отец погибшего.

О смерти 30-летнего Лесина стало известно ранее 8 ноября. Тогда же сообщалось, что за несколько часов до гибели футболист с командой отправился в адлерский бар, куда его не пустили в шортах.

В разные годы Лесин играл за футбольные команды «Крылья», «Чебоксары», «Химик-Август», LAVA и «Бомик».

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      Андрей Стрельцов
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