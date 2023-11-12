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17:05, 12 ноября 2023Мир

Власти Турции опровергли информацию о поставках оружия из Сирии

Администрация Эрдогана опровергла информацию СМИ о поставках оружия из Сирии

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики опроверг поступившую в СМИ информацию о поставках оружия из Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

«Утверждение некоторых СМИ о том, что из Сирии в Турцию идет очень серьезная партия оружия не соответствует действительности», — говорится в сообщении властей Турции.

При этом представители администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана уточнили, что группы таможенного контроля министерства торговли работают без остановки. «Салон и груз грузовых автомобилей, проходящих через нашу границу, подвергаются физическому досмотру. Транспортные средства, проходящие через рентгеновские установки, подвергаются детальному досмотру», — подчеркнули они.

Ранее Эрдоган призвал ХАМАС и Израиль к переговорам. Он выразил сожаление в связи с тем, что палестинцы не могут вернуться на север сектора Газа.

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      Екатерина Ештокина
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