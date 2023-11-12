Врач рассказала о пугающих симптомах после приема пищи

У некоторых людей после приема пищи возникает головокружение, пульс учащается, повышается потливость, предупредила эндокринолог Анна Шавинина. О пугающих симптомах демпинг-синдрома врач рассказала изданию «Доктор Питер».

По словам эндокринолога, демпинг-синдром может сопровождаться даже обмороками. Зачастую распознать легкие симптомы этого неприятного состояния непросто, а выраженные редко связывают именно с едой, объяснила Шавинина.

Ранний демпинг-синдром проявляется через час после еды из-за быстрого прохождения непереваренного содержимого желудка в тонкую кишку. Из-за этого возникают спазмы в животе, урчание, продолжила эндокринолог. Причиной позднего демпинг-синдрома (проявляется через три часа) могут быть непереваривание углеводов, слишком высокий или, напротив, слишком низкий уровень сахара в крови.

Чаще всего подобные проблемы возникают у тех, кто перенес операции на желудке, кишечнике, в том числе для того, чтобы похудеть. Предугадать, осложнится ли бариатрическая операция демпинг-синдромом, невозможно Анна Шавинина эндокринолог

Избавиться от синдрома можно с помощью корректировки рациона, успокоила врач. По ее словам, питание должно быть дробное — до шести раз в день. Также стоит сократить количество углеводов, отказаться от жидкости в течение получаса после еды. Основу рациона должны составлять белки и жиры.

Если и после смены схемы питания симптомы синдрома остаются, необходимо обращаться к врачу за назначением медикаментозного лечения, заключила Шавинина.

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